إردوغان: النزاع بين اسرائيل وايران يقترب بسرعة من نقطة اللاعودة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "النزاع بين اسرائيل وايران يقترب بسرعة من نقطة اللاعودة"، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تنظر في إمكان توجيه ضربات الى إيران.
وقال إردوغان "للأسف، تقترب الإبادة في غزة والنزاع مع إيران بسرعة من نقطة اللاعودة. ينبغي لهذا الجنون أن ينتهي في أسرع وقت"، محذرا من "تداعياته على المنطقة وأوروبا وآسيا لأعوام عدة".
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