شدّد النائب سامي الجميل، على "ألّا علاقة للبنان بالحرب القائمة بين لبنان وإسرائيل".
ودعا الدولة اللبنانية، بعد لقائه النائب نعمة افرام، إلى أن "تكون حازمة فتمنع بالوسائل كلها أي مغامرة في شأن جر لبنان إلى هذه الحرب"٬ محذّرا من جر لبنان إلى الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل.
وقال: "لا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة ولا داعي لـ"بروفا" جديدة فالأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: لا يحق لأحد أن يجر لبنان إلى أي مغامرة جديدة والأهم من التضامن مع ايران هو التضامن مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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