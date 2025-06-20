علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على بيان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلا :"شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبًا. الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبًا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني".
وأضاف: "شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليًا في العهد الجديد، وليس مقبولًا على الإطلاق أن يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون".
وختم جعجع: "شيخ نعيم، إذا كان لديك أي اقتراح في ما خص الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، تستطيع أن تحمِّله إلى ممثليك في الحكومة كي يطرحوه في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهناك حصرًا يتم التداول به واتخاذ القرار المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع تعليقا على بيان قاسم: لا يحق لأحد التصرّف منفردًا والحكومة وحدها تمثل الشعب وتقرّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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