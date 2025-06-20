الجيش الإسرائيلي: نشن غارات تستهدف بنى تحتية عسكرية في غرب إيران ووسطها

أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش يشنّ في هذه الأثناء غارات تستهدف بنى تحتيّة عسكريّة في غرب ​إيران​ ووسطها". وكان قد زعم في وقت سابق اليوم، أنّ "سلاح الجو استكمل صباح اليوم شنّ سلسة غارات استهدفت أهدافًا عسكريّةً للنّظام الإيراني في كرمانشه وتبريز في إيران، وذلك بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات"، مدّعيًا أنّ "في إطار سلسلة الغارات، استهدفت أكثر من 25 طائرة حربيّة أكثر من 35 بنية لتخزين وإطلاق صواريخ قي تبريز وكرمانشه".

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