سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا كانت مجرد جولة أخرى من المحادثات في جنيف بين اوروبا وايران فهذا أمر لا يمكننا قبوله

اشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى إن إسرائيل تسعى لبذل جهود حقيقية بشأن قدرات ​إيران النووية​ من خلال اجتماع اليوم الجمعة بين وزراء أوروبيين وإيرانيين، وليس مجرد جولة أخرى من المحادثات.

وأوضح دانون لصحفيين في الأمم المتحدة، باننا "شهدنا محادثات دبلوماسية على مدى العقود القليلة الماضية، وننظر إلى نتائجها، إذا بُذلت جهود حقيقية لتفكيك قدرات إيران، فهذا أمر يمكننا النظر فيه، ولكن إذا كان الأمر أشبه بجلسة أخرى ومناقشات، فلن ينجح الأمر".

وتابع "إذا كانت مجرد جولة أخرى من المحادثات، فهذا أمر لا يمكننا قبوله".