اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي ان "حتى الآن الضربات الإسرائيلية في إيران لم تسفر عن تسرب إشعاعي"٬ مشيرا الى ان "الهجمات على إيران تسبّبت بتدهور كبير للأمن والسلامة في المنشآت النووية في إيران".
واوضح انه "تم استهداف بنى تحتية كهربائية في موقع نطنز للتخصيب وهناك إمكانية للتلوث الكيميائي والإشعاعي فيه"٬ مؤكدا اننا "نتابع الوضع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية".
ولفت الى ان "هناك مبنى لأجهزة الطرد المركزي تضرر بفعل الهجمات الإسرائيلية على إيران"٬ مؤكدا أن "أي هجوم على المفاعل النووي في بوشهر ستكون له تبعات كارثية على سكان طهران لاحتوائه على مواد نووية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي قد يشكل أساسا لإبرام اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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