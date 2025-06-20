القناة 12 الإسرائيلية: 21 إصابة بعضها خطيرة إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل

افادت القناة 12 الإسرائيلية٬ عن "سقوط 21 إصابة بعضها خطيرة إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل".

وفي وقت سابق٬ نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، قولها إنّ سقطت 3 ​صواريخ إيرانية​ في "غوش دان والقدس وحيفا".

وأكّدت القناة 12 الإسرائيلية "سقوط صاروخ في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة"، كاشفة عن "مصابين في قصف إيراني على حيفا". كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "سقوط صواريخ إيرانية في عدة مواقع في أنحاء إسرائيل".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سماع دوي انفجارات في القدس وتل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من صواريخ إيرانية".