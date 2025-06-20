ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت كيانين مقرهما في هونج كونج وأيضا عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب". وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن اصدرت عقوبات جديدة بشأن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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