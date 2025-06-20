سلطات سويسرا اعلنت إغلاق سفارتها في إيران موقتا

أعلنت سلطات ​سويسرا​ "إغلاق سفارتها في طهران موقتا"، موضحة أنها "ستواصل القيام بدورها في تمثيل المصالح الأميركية في إيران". وقالت الخارجية السويسرية في بيان "نظرا لكثافة العمليات العسكرية في إيران والوضع غير المستقر للغاية على الأرض، قررت وزارة الخارجية الاتحادية إغلاق السفارة السويسرية في طهران موقتا".

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