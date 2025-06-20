فرانس برس: بدء المباحثات بين الأوروبيين وإيران حول البرنامج النووي

بدأت في جنيف المباحثات حول ​البرنامج النووي الإيراني​ بين وزير الخارجية الإيراني ونظرائه في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وفق ما أعلنت وكالة فرانس برس.

ويسعى الأوروبيون إلى انتهاز هذه الفرصة لإحياء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني ومنح الدبلوماسية فرصة في اليوم الثامن من الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران.