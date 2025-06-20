شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الإخوان تروج لمزاعم كاذبة عن الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تبذل جهودًا مكثفة لتشويه صورة الاقتصاد المصري، من خلال بث شائعات ومزاعم لا تمت للواقع بصلة، تهدف إلى إثارة الإحباط بين المواطنين والتأثير على معنوياتهم، مؤكدا أن الجماعة تحاول تضخيم المشكلات الاقتصادية، متجاهلة السياق العالمي للأزمات والتي أثرت على اقتصادات كبرى حول العالم.

وأضاف "عبد العزيز"، أن التنظيم الإخواني يسعى لتقويض ثقة المواطن في الجنيه المصري، من خلال نشر شائعات متعمدة حول الاحتياطي النقدي وسعر الصرف، رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن هدف هذه الحملة هو تعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وزرع الشكوك في قدرة الحكومة على تحسين أوضاع المعيشة، وهو أمر خطير إذا لم يتم التصدي له إعلاميًا ووطنيًا بوعي شامل.

وأوضح عبد العزيز أن الرد يكون بتعزيز الشفافية، وتكثيف التوعية الاقتصادية، وتحفيز روح الانتماء الوطني لدى فئة الشباب، التي تستهدفها الجماعة تحديدًا في حملاتها التضليلية، مؤكدا أن الدولة المصرية أقوى من هذه المحاولات، بفضل ثقة المواطن في مؤسساتها، ونجاحها في عبور أزمات متلاحقة.



