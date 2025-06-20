شركة "ميرسك" علّقت رحلات سفنها إلى ميناء حيفا بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل

أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم، تعليق جميع رحلات سفنها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقالت الشركة في بيان إنه "في سياق النزاع الحالي بين إسرائيل وإيران، وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية والعواقب المترتبة على ذلك على سلامة أطقم سفننا، فقد اتخذنا قرارا بتعليق عمليات توقف السفن التي تشغّلها ميرسك في ميناء حيفا بشكل موقت".
وأكّدت الشركة أن "ما من اضطرابات إضافية" ستطال عملياتها في المنطقة.
وما زالت "ميرسك" توجّه سفنها إلى ميناء أشدود.
وفي 13 حزيران بدأت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران بزعم استهدافها البرنامج النووي الإيراني، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ مكثفة على إسرائيل.
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