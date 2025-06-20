عراقجي من جنيف: عازمون على الدفاع عن سيادتنا ولا يمكن أن نسمح لإسرائيل وداعميها بقلب الأمور

أوضح وزير الخارجية الإيراني، في تصريح من جنيف، أنّ "إسرائيل شنت عدوانًا على إيران دون سابق استفزاز في انتهاك لكل القوانين الدولية"، وقال: "عازمون على الدفاع عن سيادتنا"، في ظل استمرار الرد الصاروخي الإيراني على الحرب الإسرائيلية.
ولفت إلى أنّ "إسرائيل هاجمت منشآتنا النووية السلمية رغم أنها تحت الرقابة الدولية ونطالب الموقعين على اتفاق جنيف بتحمل المسؤولية حيال العدوان الإسرائيلي علينا".
وأضاف عراقجي "نتعرض لعمل جائر وعدوان ولا يمكن أن نسمح لإسرائيل وداعميها بقلب الأمور رأسا على عقب".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غلى أنّ "فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقدم عرض تفاوض كامل لإيران"، وذلك خلال جولة مفاوضات في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
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