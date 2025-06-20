وزير خارجية قطر حذّر من تداعيات استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصادية بإيران: لخفض التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة النرويجيّة أسبن بارث إيدية، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدّات في المنطقة، خاصّةً الهجوم الإسرائيلي على أراضي إيران الشّقيقة".
وفي هذا السّياق، أعرب بن عبدالرحمن خلال الاتصال، عن استنكار قطر "للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة في المنطقة، الّتي تقوّض جهود تحقيق السّلام، وتهدّد بجرّ المنطقة نحو حرب إقليميّة".
وأكّد "خطورة استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصاديّة في إيران"، محذّرًا من "تداعياته الكارثيّة إقليميًّا ودوليًّا، لاسيّما استقرار إمدادات الطّاقة، وضرورة تجنيب المدنيّين تبعات الحرب، والتزام الجانبين بعدم استهداف المنشآت المدنيّة".
وشدّد الوزير على "ضرورة تضافر الجهود الإقليميّة والدّوليّة لخفض التّصعيد، وحل الخلافات عبر الوسائل الدّبلوماسيّة"، مركّزًا على أنّ "قطر تبذل جهودًا حثيثةً مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين الجهات كافّة، لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسّلم في المنطقة والعالم".
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