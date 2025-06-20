القناة 13 الإسرائيلية: مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير"، بحسب ما نقلت عنها قناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق، أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، أنّ "الموجة السابعة عشرة من من عملية الوعد الصادق 3 قد بدأت، مستهدفة الأهداف العسكرية، والصناعات العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة والتخطيط الإجرامي للكيان الصهيوني، باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة جدًا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية وانتحارية".

وكانت قد نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، قولها إنّ سقطت 3 ​صواريخ إيرانية​ في "غوش دان والقدس وحيفا".

وأكّدت القناة 12 الإسرائيلية "سقوط صاروخ في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة"، كاشفة عن "مصابين في ​قصف إيراني​ على حيفا". كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "سقوط صواريخ إيرانية في عدة مواقع في أنحاء إسرائيل".