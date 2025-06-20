القناة 12 الإسرائيلية: مصابون في قصف إيراني على حيفا

افادت القناة 12 الإسرائيلية٬ عن "سقوط مصابين في ​قصف إيراني​ على حيفا".

وكانت قد نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، قولها إنّ سقطت 3 ​صواريخ إيرانية​ في "غوش دان والقدس وحيفا".

وأكّدت القناة 12 الإسرائيلية "سقوط صاروخ في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة"، كاشفة عن "مصابين في قصف إيراني على حيفا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سماع دوي انفجارات في القدس وتل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من صواريخ إيرانية".