الخامنئي: العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه وينال قصاصه الآن

أشار المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​، في تصريح نشره موقعه الرسمي، إلى أنّ "العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن".

ونُشر التصريح بالتزامن مع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل وسقوط صواريخ في حيفا وتل أبيب وبئر السبع.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".