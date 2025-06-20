إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ إيرانية في حيفا وغوش دان وعدة مواقع في أنحاء إسرائيل

نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، قولها إنّ سقطت 3 ​صواريخ إيرانية​ في "غوش دان والقدس وحيفا".

وأكّدت القناة 12 الإسرائيلية "سقوط صاروخ في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة"، كاشفة عن "مصابين في قصف إيراني على حيفا". كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "سقوط صواريخ إيرانية في عدة مواقع في أنحاء إسرائيل".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سماع دوي انفجارات في القدس وتل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من صواريخ إيرانية".

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "رصد ​إطلاق صواريخ​ من إيران باتجاه إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".