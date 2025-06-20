بوتين: نراقب بقلق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

اشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين الى اننا "نراقب بقلق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وجاء تصريح بوتين خلال لقاء عقده مع مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في البحرين الأمير ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم.

وقال بوتين "المؤشرات التجارية في الربع الأول من 2025 شهدت نموا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024".

وأضاف "شهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي نجاحا كبيرا في انعقاد أول حوار تجاري روسي بحريني بمشاركة أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة والوزراء ورجال الأعمال من الجانبين. أنا على ثقة تامة بأن هذا التعاون سيستمر في التطور".