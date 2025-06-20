الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار دوّت في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "رصد ​إطلاق صواريخ​ من إيران باتجاه إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

هذا، وأكّدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل".

وقال للإسرائيليين "يجب الدخول إلى المناطق المحصنة فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".