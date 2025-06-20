القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين اعتراضيين في كريات شمونة دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "إطلاق صاروخين اعتراضيين في ​كريات شمونة​ دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث"، وكان أطلق من قبل صواريخ اعتراضية عند الحدود مع لبنان لاعتراض مسيّرات إيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".