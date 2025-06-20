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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين اعتراضيين في كريات شمونة دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث

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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين اعتراضيين في كريات شمونة دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "إطلاق صاروخين اعتراضيين في ​كريات شمونة​ دون تفعيل صفارات الإنذار ويتم التحقيق في الحدث"، وكان أطلق من قبل صواريخ اعتراضية عند الحدود مع لبنان لاعتراض مسيّرات إيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​​مسعود بزشكيان​​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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