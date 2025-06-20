"سانا": سقوط مسيّرتَين بمحيط تل الجابية وشمال مدينة جاسم جراء القصف الإسرائيلي الإيراني

أشارت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، إلى "سقوط طائرتَين مسيّرتَين في محيط تل الجابية شمال غربي مدينة نوى وشمال مدينة جاسم، جرّاء القصف الإسرائيلي الإيراني المتبادل، دون وقوع أي إصابات ماديّة أو بشريّة".
وكانت قد أعلنت "الخطوط الجوّيّة السّوريّة" أنّ الرّحلات الخارجيّة ليوم غد ستُنفّذ عبر مطار حلب الدولي، مع تنظيم نقل الرّكاب بواسطة باصات خاصّة بين دمشق ومطار حلب الدولي.
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