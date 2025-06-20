الدفاع المدني في غزة أعلن مقتل 43 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في ​غزة​، مقتل 43 شخصًا بينهم 26 كانوا ينتظرون المساعدات، بنيران ​الجيش الإسرائيلي​ في القطاع المحاصر بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا.

وأوضح مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن 26 شخصا قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم في وسط قطاع غزة. ويتوافد آلاف الأشخاص يوميا إلى مناطق مختلفة من القطاع، من بينها هذه المنطقة، على أمل الحصول على الطعام، في ظل انتقادات شديدة لآلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أميركا.

وأفاد المغير بأن 17 شخصا آخرين قُتلوا في خمسة مواقع مختلفة بنيران الجيش الإسرائيلي.

في السياق، أشارت حركة "حماس" في بيان إلى أنّ "الاحتلال يرتكب مجازر مروعة بقصف المنازل وخيام النازحين وإطلاق النار المباشر تجاه المجوعين في قطاع غزة"، مضيفة "نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".