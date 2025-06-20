أعلن الدفاع المدني في غزة، مقتل 43 شخصًا بينهم 26 كانوا ينتظرون المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع المحاصر بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا.
وأوضح مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن 26 شخصا قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور نتساريم في وسط قطاع غزة. ويتوافد آلاف الأشخاص يوميا إلى مناطق مختلفة من القطاع، من بينها هذه المنطقة، على أمل الحصول على الطعام، في ظل انتقادات شديدة لآلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أميركا.
وأفاد المغير بأن 17 شخصا آخرين قُتلوا في خمسة مواقع مختلفة بنيران الجيش الإسرائيلي.
في السياق، أشارت حركة "حماس" في بيان إلى أنّ "الاحتلال يرتكب مجازر مروعة بقصف المنازل وخيام النازحين وإطلاق النار المباشر تجاه المجوعين في قطاع غزة"، مضيفة "نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني في غزة أعلن مقتل 43 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.