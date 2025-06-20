أشار مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي، في تصريح، إلى أنّه "هل نقترب من مجزرة جديدة بعد تلك التي حصلت عام 2020 يكون ضحاياها مئات المعلّمين من المدارس الخاصّة الذين ستتخلّص منهم إداراتهم قبل منتصف ليل 5 تموز المقبل؟".
كما سأل: "هل يكون بين ضحايا الصرف التعسّفي من لم يُكمِل 30 سنة ليأخذ تقاعد نهاية الخدمة؟ هل للضمير مكان في حماية هؤلاء الأشراف الذين تعبوا في تعليم أولادنا؟".
وشدد على أنّ "مدارس عديدة تُقدِم على صرف معلّميها بتعويضات لا تتجاوز الألف دولار بحجّة أن الراتب الرسمي بالليرة اللبنانية"، وقال: "أوقفوا هذه المجزرة احترامًا لمؤسّساتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: مدارس عديدة تُقدِم على صرف معلّميها بتعويضات لا تتجاوز الألف دولار بحجّة أن الراتب الرسمي بالليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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