الحجار عن بيان قاسم: الواقع أنّ جميع الأفرقاء مقتنعون بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب

أشار وزير الداخلية ​أحمد الحجار​، في تصريح لقناة "إم تي في" تعليقًا على بيان الأمين العام ل​حزب الله​ الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ "الكلام الإعلامي شيء والواقع أنّ جميع الأفرقاء مقتنعون بضرورة عدم إقحام ​لبنان​ في الحرب".

وأمس، أشار الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ نعيم قاسم، في بيان، إلى "أننا لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق ​إيران​ المشروعة واستقلالها، وبين باطل ‏أميركا وعدوانها ومعها والغُدَّة السرطانية إسرائيل والمستكبرين".

وقال "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا ‏الظلم العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا. لسنا على الحياد، ولذا نُعبِّر ‏عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان ‏الإسرائيلي الأميركي الغاشم".