الحجار عن بيان قاسم: الواقع أنّ جميع الأفرقاء مقتنعون بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب

أشار وزير الداخلية أحمد الحجار، في تصريح لقناة "إم تي في" تعليقًا على بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ "الكلام الإعلامي شيء والواقع أنّ جميع الأفرقاء مقتنعون بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب".
وأمس، أشار الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في بيان، إلى "أننا لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أميركا وعدوانها ومعها والغُدَّة السرطانية إسرائيل والمستكبرين".
وقال "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا. لسنا على الحياد، ولذا نُعبِّر عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي الغاشم".
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