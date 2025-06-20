منسى بحث مع وزيرة التربية ورئيس الأركان في الجيش توفير أجواء آمنة ومنظمة للامتحانات الرسمية

استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وزيرة التربية و​التعليم العالي​ ريما كرامي، ورئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عودة.

وتناول الاجتماع التنسيق القائم مع وزارة التربية والتعليم العالي لضمان إجراء الامتحانات الرسمية في أجواء آمنة ومنظمة، خصوصًا في المناطق الحدودية والجنوبية، مع التشديد على دور الجيش في تأمين الظروف التي تتيح للتلامذة الانتقال وإجراء امتحاناتهم من دون عوائق.

كما بحث منسى مع الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، في قضايا اجتماعية واقتصادية.

والتقى وزير الدفاع الوطني أيضًا الصحافية سكارليت حداد، وجرى التداول في شؤون عامة.