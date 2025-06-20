مجمع تشخیص مصلحة النظام في إيران: ترامب لم يفهم صلابة الشعب الإيراني ولا مكانة المرجعية الشيعية

أكد مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، في بيان أن "أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض هو وهم وخيال"، مشددًا على أن "الشعب الإيراني سيواصل الدفاع عن معتقداته وهويته الوطنية بقيادة المرشد الأعلى".
واعتبر أن "تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تفتقر للعقلانية وبُعد النظر"، وأضاف أن "الرئيس الأميركي لم يفهم صلابة الشعب الإيراني ولا مكانة المرجعية الشيعية".
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