سلام عرض مع حبشي لقانون القنب ومراسيمه التطبيقية ومع سعد لأوضاع صيدا والملف الفلسطيني

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​أنطوان حبشي​، الّذي أشار بعد اللّقاء إلى "أنّني شكرت سلام على زيارته لمنطقة بعلبك الهرمل، حيث أَعلن من هناك وضع ​قانون القنب​ ومراسيمه التّطبيقّية والهيئة النّاظمة على السّكة وبأسرع وقت ممكن".

وثمّن "خطاب سلام بما يخصّ سيادة لبنان والتزامه بالبيان الوزاري والمبادئ الأساسيّة الّتي وردت في خطاب القسم، فيما يتعلّق بسيادة الدّولة اللّبنانيّة الكاملة على أراضيها"، موضحًا أنّه "إلى جانب أوضاع بعلبك الهرمل، بحثنا في موضوع قانون القنب الّذي صدر في العام 2020، ولم تصدر مراسيمه التّطبيقيّة حتّى اليوم. وفي الوقت الّذي نسعى للاستدانة، أو السّعي لزيادة بعض الضّرائب، نحن لدينا قطاع اقتصادي كل الدّراسات قالت إنّه يمكن أن يدخل الدّولة ويحسّن وضعيّة المزارع، ويخلق دائرةً اقتصاديّةً متكاملةً".

ولفت حبشي إلى أنّ "سلام طمأنني بأنّه بين اليوم وغدًا سيوضع على المنصّة، والآليّة ستأخذ مجراها لكي تشكّل الهيئة النّاظمة وتبدأ المراسيم التطبيقيّة، لكي نستطيع الاستفادة من هذا القانون بشكل كامل".

كما التقى سلام النّائب ​أسامة سعد​، الّذي أوضح بعد اللّقاء أنّ "البحث تناول المستجدّات العامّة، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على لبنان واحتلال أجزاء من أراضيه، إلى جانب الأوضاع المعيشيّة والمطلبيّة الصّعبة، لا سيّما في مدينة صيدا، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

وذكر أنّه "تمّ التطرّق إلى الملف الفلسطيني، خصوصًا أوضاع المخيّمات والظّروف الإنسانيّة الّتي يعاني منها الشعب الفلسطيني، في ظلّ تقليص خدمات الأونروا"، مشدّدًا على "ضرورة أن تولي الحكومة هذا الملف أولويّةً خاصّةً، والتّواصل مع المنظّمة الدّوليّة لإعادة تفعيل وتوسيع نطاق خدماتها في لبنان".