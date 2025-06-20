ناشطون مؤيدون لفلسطين يقتحمون قاعدة جوية بريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر اقتحام ناشطين مؤيدين لفلسطين قاعدةً تابعةً لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، ووصفه بأنه "عمل مشين".

استهدفت منظمة "فلسطين أكشن Palestine Action" قاعدة "برايز نورتون RAF Brize Norton" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وألحقت أضرارًا بطائرتين عسكريتين، فيما وصفته وزارة الدفاع بأنه عمل "تخريبي".

ونشرت المجموعة المؤيدة لفلسطين على منصة X بيانًا يفيد بأنها اقتحمت الموقع - أكبر قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ويعمل بها حوالي 5800 جندي، و300 موظف مدني، و1200 متعاقد.

وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، يُمكن رؤية شخص يقترب من طائرة على دراجة بخارية، بينما تُعزف موسيقى. كما يُمكن رؤية طلاء أحمر على الأرض.

عمل مشين

وفي منشور على منصة X، وصف رئيس الوزراء الاقتحام بأنه "عمل تخريبي" و"مشين".

وأضاف: "تمثل قواتنا المسلحة أفضل ما في بريطانيا، وتخاطر بحياتها من أجلنا كل يوم. ومن مسؤوليتنا دعم من يدافعون عنا".

كما أدانت وزارة الدفاع تصرفات المجموعة، مضيفةً: "نعمل بشكل وثيق مع الشرطة التي تُجري التحقيقات".

وفي بيان لها، قالت منظمة "فلسطين أكشن" - التي تُركز حملاتها على تجار الأسلحة متعددي الجنسيات، والتي استهدفت سابقًا بنوكًا تجارية - إنها ألحقت أضرارًا بطائرتين عسكريتين في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تُغادر الرحلات يوميًا إلى قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص.

قاعدة أكروتيري

وللمملكة المتحدة قاعدتان عسكريتان في جزيرة قبرص، إرثٌ من وضعها السابق كمستعمرة بريطانية.

عندما نالت استقلالها عن بريطانيا عام ١٩٦٠، اتُفق على أن تحتفظ بريطانيا بـ"قاعدتين ذات سيادة" في أكروتيري في الجنوب الغربي وديكيليا في الجنوب الشرقي.

وتضم الطائرات المتمركزة في أكروتيري طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استُخدمت العام الماضي في غارات على المتمردين الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مروحيات بوما.

وقالت المجموعة إن ناشطين "اقتحموا أكبر قاعدة جوية في بريطانيا واستخدموا دراجات بخارية كهربائية للمناورة بسرعة باتجاه الطائرات". وأضافت أن طفايات حريق مُعاد استخدامها استُخدمت لرش طلاء أحمر على محركات توربينية لطائرتي إيرباص فوياجر، بينما أُلحقت أضرار إضافية باستخدام عتلات.

وأضاف البيان: "كما تم رش طلاء أحمر، يرمز إلى سفك الدماء الفلسطينية، على المدرج، وترك علم فلسطين في مكان الحادث".

افلات من الاعتقال

وبينما تمكن الناشطان من الإفلات من الأمن والاعتقال. علم أن العمل جارٍ لتقييم ما إذا كان قد حدث أي ضرر.

ولا يُعتقد أن أي عمليات أو تحركات مخططة قد تأثرت.

وصرح مصدر رفيع المستوى في سلاح الجو الملكي البريطاني لشبكة سكاي نيوز: "إن ادعاءات المجموعة التي اقتحمت قاعدة بريز نورتون الجوية تُظهر جهلًا تامًا بكيفية عمل سلاح الجو الملكي البريطاني وما تقوم به هذه الطائرات.

وقال: "المملكة المتحدة لا تدعم العمليات الإسرائيلية، ولم تُستخدم هذه الطائرات لدعم القوات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال."

وقال بن أوبيس-جيكتي، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي والضابط السابق في الجيش، إن اختراق قاعدة بريز نورتون "مذهل للغاية".

وقال: "في ظل التوترات العالمية المتصاعدة حاليًا، وتزايد النشاط، واستغلال أوكرانيا مؤخرًا لضعف القواعد الجوية الروسية، من غير المعقول أن تتعرض أكثر قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني ازدحامًا للخطر."