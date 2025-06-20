شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ظاهر التنمر فى المدارس أمام "الشيوخ "الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائبة عائشة هاشم موجه لوزير التربية والتعليم بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

وقالت النائبة في طلب المناقشة يُعد التنمر من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمعات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويُعرف التنمر بأنه سلوك عدواني مقصود يتضمن إيذاء الآخرين نفسيًا أو جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا ويؤثر التنمر بشكل بالغ على الصحة النفسية للضحايا، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانعزال والاكتئاب .

وأشارت إلى أن الدول واجهت هذه الظاهرة بخطط واستراتيجيات شاملة، حيث وضعت العديد من الحكومات قوانين تجرم التنمر وتعاقب عليه، كما أطلقت حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

وأوضحت النائبة أن المؤسسات التعليمية اهتمت بدورها بتدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بشكل فوري وفعال.

وذكرت أن مصر أولت اهتمامًا متزايدًا بظاهرة التنمر ، حيث أصدرت تشريعا يجرم التنمر، كما أطلقت حملات توعوية في المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة ولدعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية لهم، وشاركت وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على خطورة التنمر ، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو الحملات الإعلانية، كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملات توعية في المدارس تهدف إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون.

وتابعت: مع هذه الجهود المتكاملة، تأمل الدولة المصرية، كغيرها من الدول، في بناء جيل واعٍ قادر على احترام الآخر ونبذ العنف بكافة أشكاله، مما يسهم في تكوين مجتمع متماسك يسوده الاحترام والعدل، وفي ظل انتشار هذه الظاهرة اخيراً في المدارس كان ولابد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر.

وينظر المجلس أيضا خلال جلساته عدد من تقارير اللجان النوعية حيث من المنتظر أن يقوم بإحالتها للحكومة ومن بينها تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:



النائب أسامة الهواري، بشأن: "إنشاء كوبري حديدي أعلى مشاية عفيفي بدشنا – محافظة قنا"وسرعة البدء في إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان حلاوة بمركز دشنا محافظة قنا" ومن النائب حسانين توفيق بشأن سرعة قيام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في أبو قرقاص بمحافظة المنيا لإعادة الشيء لأصله" ومن النائب رمضان امام بشأن إزالة مبنى آيل للسقوط يعوق أعمال التطوير الجارية بمزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية" ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير" ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين البيئة بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية ومن النائب محمد وجيه بشأن صيانة وترميم المسافة المتبقية من طريق شبراخيت (من قرية الانصاري حتى مدخل مدينة شبراخيت) دمنهور بمحافظة البحيرة".



وكذلك من النائبة رشا إسحق، بشأن إعادة تشغيل الطيران المحلي بمطار سوهاج الدولي ومن النائب عاطف النمكي، بشأن سرعة رصف طريق بلقس - قليوب - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق مصنع الصابون - ترعة الإسماعيلية - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق شبين القناطر إلى قرية بلقس – محافظة القليوبية".



ومن النائب عيسى الشريف، بشأن تشغيل وتسليم وحدات السوق الحضاري بأرض الخدمات المعصرة - جنوب القاهرة - لتشغيل السوق لحاجة بجوار ارض العمدة غرب الأوتوستراد بحي المنطقة لها" ومن النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لنجوع الشطب والعقيلات والحجندية وجعفر الصادق وأبو عيد بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان" بالإضافة إلى اقتراح برغبة مقدم من النواب مجدي القاضي - محمود أبو سديرة - أحمد جلال، بشأن "توفير خدمة الصرف لمنطقة الزهراء حي الزهراء - مدينة طما - محافظة سوهاج".



وكذلك تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر" ومن النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وأيضا تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عصمت، بشأن إنشاء منصة الكترونية مركزية كأداة من أدوات نظم إدارة المعرفة التعاونية لمنهجية البحث العلمي والمنح البحثية.