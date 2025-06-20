شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. "البلتاجى" يعترف بقيادة الإخوان للعمليات الإرهابية فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

كتبت جماعة الإخوان الإرهابية سطورا من الدم والخراب في تاريخها خلال فترة توليها الحكم وما بعد الإطاحة بهم، وكانت تصريحات أعضاء الجماعة بشكل علنى عن ممارستهم للعنف خير دليل على تورط الجماعة الإرهابية في أعمال العنف والتخريب في شتي أنحاء البلاد، وعلاقتهم الوثيقة بالعمليات الإرهابية في سيناء للنيل من أمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ولعل تصريح محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة في 8 يوليو 2013 أثناء اعتصام رابعة المسلح خير دليل على تورط الجماعة بأعمال العنف في البلاد، حيث قال حينها:"ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعود فيها مرسي إلى مهامه"، في اعتراف واضح منه أن الإخوان تقود العمليات الإرهابية في سيناء، كتهديد الشعب من أجل تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.