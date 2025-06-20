شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يناقش دور "التعليم" في مواجهة التحرش بالمدارس الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقدم من النائبة ريهام عفيفي لاستيضاح جهود الوزارة في تعزيز الدور التوعوي لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

وفي هذا السياق أكدت النائبة في طلب المناقشة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلعب دوراً محوريا في تنمية وعي الأطفال وطلاب المدارس لمواجهة التحرش، سواء كان لفظيا أو جسديا ، حيث تعد المدرسة بيئة أساسية لتشكيل سلوك الطفل وتعزيز القيم الإيجابية لديه. وتسعى الوزارة من خلال برامجها ومناهجها التعليمية إلى بناء جيل واع قادر على حماية نفسه والتصرف بشكل سليم في المواقف الصعبة،

وأشارت إلى أن التحرش بالأطفال له آثار خطيرة على المجتمع بشكل عام، حيث يصيبه هذا الفعل بهزة عنيفة من الناحية الأخلاقية والسلوكية، وتابعت :بالرغم من أن التحرش في المجتمع يعد حوادث فردية، إلا إننا لابد وأن نقف على أسبابه، حتى لا يتجاوز حدود الحوادث الفردية ويصبح ظاهرة،

وأكدت النائبة على أهمية التوقف أمام هذا الفعل بكثير من الأهمية والانتباه والأخذ في الاعتبار أن التهاون في مواجهته يخلق أمراضاً في المجتمع يصعب علاجها بعد فوات الأوان مشيرة الى ان الدور التوعوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا يقتصر على الوقاية فقط، بل يمتد إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وعادلة.

وأضافت ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تظهر مساهمة الوزارة في بناء مجتمع مدرسي أكثر وعيا وأماناً لأبنائنا ، حيث إن هذا الأمر يتعلق بجيل علينا أن نرعاه ونحتويه لينشأ في بيئة صحية بدنية ونفسية، بحيث يكون كل فرد فيه عضواً صالحاً يبني مجتمعاً قابلاً للحياة وقادراً على تحمل المسئولية.

وأشارت إلى أهمية الاستماع لرؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة آلياتها في متابعة المدارس بشكل عام، والمدارس التي تقع فيها مثل هذه الحوادث بشكل خاص سواء كانت حكومية أو خاصة وبيان مستوي الرقابة عليها وعلى العاملين بها.

وينظر المجلس أيضا خلال جلساته عدد من تقارير اللجان النوعية حيث من المنتظر أن يقوم بإحالتها للحكومة ومن بينها تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:

النائب أسامة الهواري، بشأن: "إنشاء كوبري حديدي أعلى مشاية عفيفي بدشنا – محافظة قنا"وسرعة البدء في إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان حلاوة بمركز دشنا محافظة قنا" ومن النائب حسانين توفيق بشأن سرعة قيام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في أبو قرقاص بمحافظة المنيا لإعادة الشيء لأصله" ومن النائب رمضان امام بشأن إزالة مبنى آيل للسقوط يعوق أعمال التطوير الجارية بمزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية" ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير" ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين البيئة بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية ومن النائب محمد وجيه بشأن صيانة وترميم المسافة المتبقية من طريق شبراخيت (من قرية الانصاري حتى مدخل مدينة شبراخيت) دمنهور بمحافظة البحيرة".

وكذلك من النائبة رشا إسحق، بشأن إعادة تشغيل الطيران المحلي بمطار سوهاج الدولي ومن النائب عاطف النمكي، بشأن سرعة رصف طريق بلقس - قليوب - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق مصنع الصابون - ترعة الإسماعيلية - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق شبين القناطر إلى قرية بلقس – محافظة القليوبية".

ومن النائب عيسى الشريف، بشأن تشغيل وتسليم وحدات السوق الحضاري بأرض الخدمات المعصرة - جنوب القاهرة - لتشغيل السوق لحاجة بجوار ارض العمدة غرب الأوتوستراد بحي المنطقة لها" ومن النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لنجوع الشطب والعقيلات والحجندية وجعفر الصادق وأبو عيد بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان" بالإضافة إلى اقتراح برغبة مقدم من النواب مجدي القاضي - محمود أبو سديرة - أحمد جلال، بشأن توفير خدمة الصرف لمنطقة الزهراء حي الزهراء - مدينة طما - محافظة سوهاج.

وكذلك تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر" ومن النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

وأيضا تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عصمت، بشأن إنشاء منصة الكترونية مركزية كأداة من أدوات نظم إدارة المعرفة التعاونية لمنهجية البحث العلمي والمنح البحثية.