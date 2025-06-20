وزير خارجية مصر: للعمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ في بيان، أنّ "في إطار توجيهات رئيس الجمهوريّة بتكثيف الاتصالات لاحتواء التّصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، جرى اتصالان بين وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، وكلّ من مبعوث الرّئيس الأميركي الخاص للشّرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​ ووزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​".

وجدّد عبد العاطي التّأكيد على "ضرورة بذل الجهود كافّة لخفض التّصعيد ووقف إطلاق النّار، واستغلال المسار الدّبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط".

وشدّد على "ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصّراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها"، مركّزًا على "أهميّة استنفاذ جميع المسارات الدّبلوماسيّة والسّياسيّة للتّوصّل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني".