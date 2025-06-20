رئيس وزراء أرمينيا وصل إلى تركيا للقاء أردوغان

وصل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلى تركيا في زيارة اعتبرتها سلطات أرمينيا خطوة "تاريخية" نحو سلام إقليمي.
وقالت المتحدثة باسمه نازلي بغدسريان إنّ "نيكول باشينيان وصل إلى تركيا في زيارة عمل"، مضيفة أنه سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق مساء.
وسبق وأن أشار رئيس الوزراء الأرميني إلى أنه سيزور تركيا لإجراء محادثات مع رجب طيب أردوغان، في زيارة تأمل أرمينيا أن تعيد العلاقات المتوترة بين البلدين وتفتح الحدود البرية المشتركة بعد عقود من العداء.
وذكر دبلوماسي أرميني كبير أن الجانبين سيناقشان عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، ويمكن أن يناقشا أيضا الحرب الإسرائيلية الإيرانية وإجلاء المواطنين الأجانب من إيران المجاورة للبلدين.
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