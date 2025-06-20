أعلنت وزارة الدّفاع في النيجر أنّ "يوم الخميس 19 حزيران، شنّت عصابة من مئات المرتزقة استقلّوا ثماني سيّارات وأكثر من 200 درّاجة ناريّة، هجومًا جبانًا ووحشيًّا على بلدة بانيبانغو" الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.
وأشارت في بيان، إلى "مقتل 34 جنديًّا وإصابة 14 آخرين، ومقتل عشرات الإرهابيّين في التصدّي للهجوم"، لافتةً إلى أنّه "تمّ نشر تعزيزات في المنطقة، وأُطلقت عمليّة برّيّة وجوّيّة لتعقّب منفّذي هذا الهجوم".
وتشهد النيجر الّتي يحكمها مجلس عسكري منذ نحو سنتين، هجمات جهاديّة متكرّرة. ويتّبع المجلس نهجًا سياديًّا، خصوصًا على المستوى العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 34 جنديا نيجريا في هجوم شنّه مئات المسلحين على بلدة قرب الحدود مع مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.