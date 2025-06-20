مقتل 34 جنديا نيجريا في هجوم شنّه مئات المسلحين على بلدة قرب الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدّفاع في ​النيجر​ أنّ "يوم الخميس 19 حزيران، شنّت عصابة من مئات المرتزقة استقلّوا ثماني سيّارات وأكثر من 200 درّاجة ناريّة، هجومًا جبانًا ووحشيًّا على بلدة بانيبانغو" الواقعة في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.

وأشارت في بيان، إلى "مقتل 34 جنديًّا وإصابة 14 آخرين، ومقتل عشرات الإرهابيّين في التصدّي للهجوم"، لافتةً إلى أنّه "تمّ نشر تعزيزات في المنطقة، وأُطلقت عمليّة برّيّة وجوّيّة لتعقّب منفّذي هذا الهجوم".

وتشهد النيجر الّتي يحكمها مجلس عسكري منذ نحو سنتين، هجمات جهاديّة متكرّرة. ويتّبع المجلس نهجًا سياديًّا، خصوصًا على المستوى العسكري.