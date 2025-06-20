مسيرات حاشدة في طهران ومدن إيرانية عدّة تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على إيران

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خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية تحت عنوان "جمعة الغضب والنصر"، وذلك مباشرة بعد صلاة الجمعة، تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على إيران.
وأظهرت صور انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتداء أئمة المساجد في صلاة الجمعة لزيّ عسكري أو أكفان للتعبير عن الاستعداد لمواجهة إسرائيل والدفاع عن البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
وسبق وأن أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، في كلمة متلفزة، إلى أنّ "الكيان الصهيوني سيلقى جزاء عمله"، وأنّه "إذا تدخّلت أميركا عسكريًا ستتلقى خسارة لا يُمكن تعويضها".
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