ماكرون: فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقدم عرض تفاوض كامل لإيران

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، غلى أنّ "​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ ستقدم عرض تفاوض كامل ل​إيران​"، وذلك خلال جولة مفاوضات في جنيب حول البرنامج النووي الإيراني، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي ترد بدورها عبر موجات مكثفة من الصواريخ والمسيّرات.

وشدد، في تصريح، على أنّه "يتعيّن أن تتوقف الهجمات بشكل تام على قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية خلال الصراع بين إيران وإسرائيل"، مضيفًا "على إيران أن تبدي استعدادا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

ورأى ماكرون أنّه "يجب أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطتها لضمان عدم تخصيب إيران لليورانيوم"، وقال إنّ "المفاوضات مع إيران يجب أن تتضمن مسألة تمويل حلفائها في الشرق الأوسط".