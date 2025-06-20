اخبار العالم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيّرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالمًا نوويًا في طهران

0 نشر
0 تبليغ

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيّرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالمًا نوويًا في طهران

أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، نقلًا عن مصدر عسكري، بأنّ "مسيّرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالمًا نوويًا في ​طهران​".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيّرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالمًا نوويًا في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا