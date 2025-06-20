الصحة: شهيد في الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة العباسية

أعلن مركز عمليات طوارئ ​الصحة العامة​ التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان عن "سقوط شهيد في الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة العباسية - قضاء صور".

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