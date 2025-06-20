بري بحث مع القائم بأعمال سفارة إيران بالأوضاع العامة وتابع مع بقرادونيان شؤونًا تشريعية

استقبل رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، القائم بأعمال سفارة إيران في لبنان توفيق الصمدي، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.
كما التقى الأمين العام لحزب "الطاشناق" النّائب هاغوب بقرادونيان، وتابع معه الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وشؤونًا تشريعيّة.
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