بري بحث مع القائم بأعمال سفارة إيران بالأوضاع العامة وتابع مع بقرادونيان شؤونًا تشريعية

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، القائم بأعمال سفارة إيران في لبنان توفيق الصمدي، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

كما التقى الأمين العام لحزب "الطاشناق" النّائب ​هاغوب بقرادونيان​، وتابع معه الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وشؤونًا تشريعيّة.