أشار الكاتب والمحلل السياسي طوني عيسى، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "حزب الله" يحافظ اليوم على نوع من الغموض، يعطيه درجة معينة من المرونة في إتخاذ الموقف من الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، بشكل لا يجبره على إلتزام موقف محدد، أي أنه في طور الهروب من إتخاذ هكذا موقف.
ورأى عيسى أن الحزب في حال قرر الدخول في الحرب فإن هذا الأمر سيكون وبالاً عليه وعلى لبنان، لكن في الوقت نفسه لديه تحد آخر أكبر من يتحمله هو ترك طهران، أي مصدر وجوده، في هذه اللحظة المصيرية التي تمر بها، لافتاً إلى أن الخيارين صعبين لذلك في المرحلة التي ليس فيها خطر داهم على النظام يعتمد هذه السياسة، حيث يسعى إلى كسب الوقت بإنتظار ما إذا كان من الممكن لوصول إلى مخرج للحرب الدائرة.
ورداً على سؤال، لفت عيسى إلى أنه بعد الحرب الأخيرة وإتفاق وقف إطلاق النار، المطروح في لبنان هو قرار الحرب والسلم ونزع السلاح، معتبراً إلى أن الحزب أعطى الدولة قرار الحرب والسلم على ما يبدو، في حين يبقى موضوع نزع سلاحه غير مطروح في الوقت الراهن، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيطرح في حال حسمت المعركة في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر طوني عيسى لـ"النشرة": "حزب الله" يحافظ على نوع من الغموض لكنه بين خيارَين صعبَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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