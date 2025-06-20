"الأخبار": مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في أطراف الهبارية ولا إصابات

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "​مسيّرة إسرائيلية​ استهدفت سيارة في أطراف ​الهبارية​ في ​جنوب لبنان​"، موضحة أنّ "السيارة المستهدفة في الهبارية كانت فارغة ومركونة إلى جانب الطريق ولم تؤدِّ الغارة إلى سقوط إصابات".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.