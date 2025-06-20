مرقص: التواصل سلاح ويجب استخدامه لصد خطاب الكراهية

أشار وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي لرفض "اجتزاء الحقيقة والتضليل والترهيب"، إلى أنّ "التواصل سلاح ويجب استخدامه لصد خطاب الكراهية"، معتبرًا أنّه "يجب عدم اجتزاء الكلام ويريد البعض سوء استخدام الحرية".
ولفت إلى أنّ "الحقيقة تكون كاملة لا مجتزأة"، داعيًا مواقع التواصل إلى "عدم الانحراف إلى موقع المحرّض".
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