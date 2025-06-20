الحاج بحث مع ماغرو بواقع قطاع الاتصالات ووجّه "ألفا" و"تاتش" لتنظيم جلستَي حوار بإطار مؤتمر "10xict"

أعلنت ​وزارة الإتصالات​ في بيان، أنّ "بتوجيه من وزير الاتصالات ​شارل الحاج​، الّذي أصرّ منذ لحظة تسلّمه لمهامه على الشّفافيّة مع الرّأي العام، تنظّم شركتا الخليوي في لبنان "ألفا" و"تاتش" جلستا حوار مع الصّحافة وقادة الرّأي المعنيّين بقطاع الإتصالات، ضمن إطار مؤتمر ومعرض "10xict" للتّكنولوجيا والإتصالات، بالتّعاون مع جمعيّة المعلومات المهنية في لبنان؛ في فندق الحبتور".

وطلب الحاج من مدراء الشّركتَين "عرض المستجدّات والتّحسينات للشّبكة، والإجابة عن التّساؤلات كافّة حول أوضاع خدمة الهاتف الخليوي في لبنان، عشيّة بدء موسم الصّيف الّذي رغم الأحداث الدائرة في محيط لبنان، لا يزال يَعِدُ بقدوم العديد من اللّبنانيّين والسيّاح العرب والأوروبيّين".

وأوضحت الوزارة أنّ "الجلسة مع رئيس مجلس إدارة "ألفا" ومديرها العام جاد ناصيف ستكون يوم الإثنين 23 حزيران 2025، عند السّاعة الثّالثة والنّصف في ستاند "ألفا" في معرض "10xict" للتّكنولوجيا والإتصالات. أمّا الجلسة مع رئيس مجلس إدارة "تاتش" ومديرها العام سالم عيتاني فستكون يوم الإثنين 23 حزيران أيضًا، عند السّاعة الرّابعة في ستاند "تاتش" في معرض "10xict" للتّكنولوجيا والإتصالات".

ودعا الحاج الرّأي العام، وبخاصّة الصّحافة والمؤثّرين على وسائل التّواصل الاجتماعي، إلى "المشاركة والاستفسار وإبداء الملاحظات والمقترحات، في حضور مدراء الشّركتَين المشغّلتَين للهاتف الخليوي في لبنان".

من جهة ثانية، استقبل الحاج في مكتبه في الوزارة، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، يرافقه مسؤول العلاقات الاقتصاديّة الفرنسيّة في منطقة الشّرق الأوسط فرانسوا سبورير، ومستشار الشّؤون الاقتصاديّة والتّجاريّة لويس مانجينوت، وعرض معهم واقع القطاع في لبنان. وتناول البحث سبل تعزيز التّعاون الثّنائي في مجال الإتصالات، إضافةً إلى آخر المستجدّات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة.