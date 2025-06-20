كارني: كندا قد تعدّل رسومها المضادة على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية في 21 تموز

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​مارك كارني​ (Mark Carney)، أنّ "​كندا​ ستعدّل الرّسوم المضادّة (البالغة نسبتها 25 بالمئة) المفروضة على منتجات الصّلب والألمنيوم الأميركيّة في 21 تمّوز، في نهاية تلك الفترة الّتي تبلغ 30 يومًا"، أي إذا لم يتمّ التّوصّل لاتفاق تجاري بين البلدين خلال 30 يومًا.

وكشف عن مجموعة تدابير لدعم قطاعي الصّلب والألمنيوم الكنديَّين، اللّذين يواجهان رسومًا أميركيّةً بنسبة 50 بالمئة، بما في ذلك قواعد الشّراء الّتي تعطي أفضليّةً للمورّدين المحليّين وتدابير لمكافحة إغراق السّوق.

وتُعتبر كندا أكبر مصدّر للصّلب والألمنيوم إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، وقد دان كارني في وقت سابق من الشّهر الحالي زيادة الرّسوم الأميركيّة على الواردات الكنديّة من الصّلب والألمنيوم، واصفًا إيّاها بأنّها "غير مبرّرة" و"غير قانونيّة".

في الأثناء، بدأت كندا والولايات المتّحدة "مناقشات مكثّفة" لإعادة صياغة العلاقات التّجاريّة بينهما.

وحضّ قادة دول مجموعة السّبع، في قمّة عُقدت في كندا الإثنين الماضي، الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف حربه التّجاريّة العقابيّة.

وعقب اجتماع بين كارني وترامب على هامش القمّة، أشارت الحكومة الكنديّة إلى أنّ الجانبين قد يتوصّلان إلى اتفاق تجاري خلال الأيّام الثّلاثين المقبلة.