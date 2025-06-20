زيلينسكي يعيّن قائدًا جديدًا للقوات البرية الأوكرانية

عيّن الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (Volodymyr Zelensky)، غينادي شابوفالوف قائدًا للقوّات البرّيّة، بعدما استقال سلفه إثر ضربة روسيّة على معسكر تدريبي للجيش أوقعت قتلى وجرحى.

وأشار إلى أنّه يعوّل على "خبرة قتاليّة حقيقيّة" لدى شابوفالوف، داعيًا إلى ​تغييرات في الجيش الأوكراني​، الّذي يواجه صعوبات في صدّ القوّات الرّوسيّة بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب بين البلدين. وشدّد على أنّ "التّغييرات ضروريّة، إنّها مسألة إلزاميّة".

وسبق أن عمل شابوفالوف منسّقًا للمساعدات العسكريّة في ألمانيا، وتولّى قيادة المنطقة العسكريّة الجنوبيّة لأوكرانيا.