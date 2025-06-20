مسؤول بـ"كتائب حزب الله" العراقية: إذا دخلت أميركا الحرب فستتحول قواعدها بالمنطقة لميادين صيد بط

أشار المسؤول الأمني لـ"​كتائب حزب الله​" العراقيّة أبو علي العسكري، إلى "أنّنا نؤكّد مجدّدًا، وبشكل أكثر وضوحًا، أنّه إذا دخلت الولايات المتحدة الأميركية الحرب، فسيخسر الرّئيس الأميركي المعتوه دونالد ترامب كل التريليونات الّتي يحلم بالاستيلاء عليها من المنطقة. وقد وُضعت البرامج العمليّة لذلك".

وشدّد في تصريح، على أنّه "بلا ريب ستتحوّل قواعد أميركا في المنطقة إلى ما يشبه ميادين صيد البطّ، وسيُغلق مضيق هرمز وباب المندب وتتوقّف الموانئ النّفطيّة في البحر الأحمر، ناهيك عن المفاجآت الّتي قد تحدث لطائراتها في السّماء".