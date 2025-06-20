محافظ أذربيجان الشرقية في إيران: هجوم إسرائيلي استهدف منطقتين في المحافظة إحداهما مطار تبريز

أعلن محافظ أذربيجان الشرقية في ​إيران​ بهرام سرمست، عن "هجوم ​إسرائيل​ي استهدف منطقتين في المحافظة إحداهما مطار تبريز"، وذلك في ظل استمرار إيران بالردّ على الحرب الإسرائيلية عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة".

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".

وكان قد كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ "أميركا طلبت منا التفاوض ورفضنا ذلك ولكن لا مشكلة لدينا في الحوار مع باقي الدول"، لافتًا إلى أنّ "مفاوضاتنا مع الدول الأوروبية في جنيف تقتصر على الملف النووي والملفات الإقليمية".