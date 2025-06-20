بزشكيان: ردود إيران على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله

أشار الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​، إلى أنّ "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف غير مشروط للعدوان وتقديم ضمانات لإنهاء مغامرات الصهاينة"، وذلك في ظل استمرار إيران بالردّ على الحرب الإسرائيلية عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات.

وشدد بزشكيان، في تصريح، على أنّ "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ "أميركا طلبت منا التفاوض ورفضنا ذلك ولكن لا مشكلة لدينا في الحوار مع باقي الدول"، لافتًا إلى أنّ "مفاوضاتنا مع الدول الأوروبية في جنيف تقتصر على الملف النووي والملفات الإقليمية".