الجيش الإسرائيلي: نعرف أن إيران ستستمر في مهاجمتنا والعملية العسكرية لم تنته بعد

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن العمليات العسكرية ضد ​إيران​ لا تزال مستمرة حتى تحقيق أهدافها، مشددًا على أن استهداف المواقع النووية ومنصات الصواريخ الإيرانية يساهم بشكل مباشر في تقليص التهديد وتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف ديفرين أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت صواريخ إيرانية خلال الليلة الماضية، معتبرًا أن إيران ستواصل هجماتها ضد إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الرد.

وأشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في العيش تحت التهديد الإيراني، وأن استهداف منصات الصواريخ الإيرانية قلّل من كثافة الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها البلاد.